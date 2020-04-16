威刚XPG Spectrix D50内存发布：最高DDR4-4800

中关村在线消息：近日据悉，威刚旗下 XPG 高性能存储部门，刚刚推出了 Spectrix D50 幻彩内存产品线。







威刚XPG Spectrix D50幻彩内存条 最高DDR4-4800

起步规格为单条 8GB @ DDR4-3000 频率，最高可选 32GB 容量、以及 DDR4-4800 频率。与 Spectrix D60G 相比，D50 对 RGB 的呈现更加细腻。



D50 专为发烧友和超频玩家而设计，配备了坚实的散热片和 RGB 灯效，辅以一些有趣的调整，使之看上去比 D60G 更具攻击性。

2mm 的散热片上运用了纵横交错的几何纹理，并且可以通过 XPG RGB Sync 应用程序来调节三角形区域的灯效。

XGP 声称可与各大主板制造商的灯控软件配合使用，但目前尚未给出正式的列表。

用户可套用三组预设的 RGB 自定义灯效，包括静态、呼吸、流星、甚至与音频同步呈现。

XPG Spectrix D50 的入门规格为单条 8GB 容量，可选 2×8GB 套条 @ 最高 DDR4-4133 频率。其次是单条 16GB 的容量，可选 2×16GB 套条 @ 最高 DDR4-3600 频率。

DDR4-3000 / DDR4-3200 模组为 CL16，DDR4-3600 模组为 CL18，工作电压为 1.35V 。速度更快的 DDR4-4133 模组的延时为 CL19，工作电压也达到了 1.4V 。

所有 XPG Spectrix D50 内存模组均集成了 XMP 2.0 配置文件，且支持 Intel 和 AMD 的最新平台。

威刚虽然尚未公布任何价格信息，但从 DDR4-3000 到 DDR4-4133 频率的所有 XPG Spectrix D50 内存模组将立即登陆零售渠道。

更高容量的 32GB 和更高速度的 DDR4-4600 / DDR4-4800 模组，则要等到二季度晚些时候才推出。【7420179】

（文中图片来自互联网）

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