早报：新款iPhone SE公开 董明珠谈直播带货

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

就像众多传言一样，iPhone SE的新机还是准时到来了。

第二代iPhone SE正式公开 售价399美元







昨天晚间，苹果终于正式官宣了iPhone SE系列的新机。与此前传闻的iPhone 9不同，此次苹果仍然把这款新品命名为iPhone SE。这款新品采用了A13处理器，国行版起售价为3299元。（点击了解）

亚马逊的物流最近一直捉襟见肘，现在他们再次出了问题。



亚马逊暂停法国仓库运营 物流捉襟见肘







据外媒报道，亚马逊今日发送给工会的内部文件显示，从4月16日起，亚马逊将关闭在法国仓库的一切运营活动，至少持续到4月20日。法国一家法院昨日裁定，亚马逊在未来几周内需大幅限制其在法国的订单数量。 据悉，亚马逊只能接受食品杂货、卫生和健康相关的必需品订单。

轻松筹与水滴筹两家众筹平台，近期也出现了摩擦。



轻松筹回应员工被殴打 不向恶势力低头





近日，网曝水滴筹员工暴打脚踹轻松筹员工，视频中有人大喊“水滴筹打人了”。4月15日，对于日前水滴筹员工暴打轻松筹员工一事，轻松筹今日予以回应，称“保护员工，绝不向恶势力低头！”对于水滴筹的暴力行径，轻松筹已向当地警方报警，并全力协助警方调查。

知名的百度网盘破解软件PanDownload的开发者，被抓获了。

扬州警方抓获PanDownload开发者 没收作案工具





15日下午，根据@扬州网警巡查执法 官微通报，PanDownload 软件被举报可以以非会员权限突破百度网盘官方设定，实现高速下载，系侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具。宝应网安远赴广东，抓捕犯罪嫌疑人蔡某萌，当场查获电脑、手机等作案工具。

直播带货近期成为了市场的风口，而董明珠则有着不同的想法。



董明珠谈直播带货 她更加坚持线销售





据央视财经报道，格力电器董事长兼总裁董明珠在连线采访时表示，直播带货这是一种新模式，大家都往这个方向走的时候，我依然还是坚持我的线下，随着疫情转好，线下还是要把它做起来。 董明珠不愿意转向线上销售，是害怕让格力五六十万线下门店的销售人员失业。

之前曝光的Surface Earbuds无线耳机，这次通过了无线认证。

Surface Earbuds通过FCC认证 即将正式上市





近日，美国FCC发布了包含Surface Earbuds耳机的文档和图片等。根据清单，FCC在2020年1月份认证了Surface Earbuds，Surface Earbuds的外观图片于3月份发布。显示的图片是白色设备，经仔细检查，该设备在设计上没有重大变化。看起来，Surface Earbuds很快就要发布了。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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