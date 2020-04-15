2020软件定义存储峰会召开，开创存储应用新格局

岁末年初，新冠肺炎席卷全球。面对疫情，全国人民积极应对，运用云计算、大数据、远程医疗、等各种高科技，定位和筛选疑似患者、抢救确诊病人，同时推进网上学习和办公，逐步复工复学。线上业务汹涌，数据基础设施成为可靠支撑，软件定义存储作为现代化数据基础设施的重要组成，为数据的灵活流动和业务的敏捷创新奠定基础。

作为抗击新冠肺炎的尝试与实践，2020年4月15日，第三届软件定义存储峰会首次移师线上，向业界展示软件定义存储的市场格局与发展蓝图。会议的第一天超过2500人在线观看。

此次大会由DOIT主办，中国开源云联盟，中国超融合产业联盟，Ceph中国社区支持，行业领先企业软件定义存储专家，围绕软件定义存储与开源云存储、软件定义存储与超融合、软件定义存储的开源代表Ceph、软件定义存储与互联网云服务、软件定义存储的方案创新、软件定义存储的用户实践发表深入的主题演讲。

政策推动，软件定义存储迎来罕见发展机遇

云计算、5G、工业互联、人工智能等新兴领域的迅速发展，对数据中心的需求显著提高。相关数据显示，2019年我国数据中心市场规模达到1560.8亿元，同比增长27.1%，远高于世界平均水平（约11%），增长潜力十足，成长空间较大。

2018年底，中央经济工作会议明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等"新型基础设施建设"的定位，随后"加强新一代信息基础设施建设"被列入2019年政府工作报告。3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议指出，要加快数据中心等新型基础设施建设进度。

对构筑现代化数据中心新基石的软件定义存储与超融合架构来说，这无疑是一次全新的发展机遇。

智慧凝结，专家大咖看好软件定义存储未来

软件定义存储概念问世已经7年，但仍没有明确的概念，也没有统一的标准，各家权威咨询机构、各大厂商都对这一概念有着不同的定义或描述。

通常意义上，人们谈论的软件定义存储，是指以x86存储服务器为核心、通过软件来构建的一个存储服务形式，其最大的优势在于非常具有挑战性的性价比，在互联网领域的应用已经非常普遍。

那么，软件定义存储究竟有哪些优势？能否替代传统存储？为什么在传统业务领域不如互联网普及？在实际工作中是选择传统存储，还是选择软件定义的存储？对此，DOIT总编辑宋家雨指出，这些问题的答案并不简单，不仅仅是存储本身，还和用户的应用水平以及技术维护能力密切相关。

图：DOIT总编辑宋家雨

这也是第三届软件定义存储峰会（SDSS）将要解答的问题。

软件定义存储峰会也得到了业界专家的高度关注。

群英荟萃，共话软件定义存储

国防科技大学计算机学院研究员方粮在主题为"软件定义存储——从概念到产品"的演讲中，介绍了个人对软件定义存储的理解，分享了相关技术及典型产品与解决方案，探讨了软件定义存储的特性与发展趋势。他认为，数据中心对虚拟化和云的需求不断增长，带动了软件定义存储及相关解决方案的采用。

中国开源云联盟副秘书长，Ceph中国社区联合创始人耿航在专为本次峰会发来的视频开幕式致词中表示，软件定义存储近年来在国内取得了快速发展，在开源社区更加受到关注；中石油集团东方地球物理公司数据中心原总工程师、教授级高级工程师赖能和指出，软件定义存储具有更好的灵活性和可扩展性，使用户更加方便的部署资源，用比较低的成本来获得更高的资源利用效率；华中科技大学教授吴非博士认为，软件定义存储还可以更好地支持多样性的结构化与非结构化数据的处理和存储的需求、降低基础设施建设的总体成本的技术；武汉光电国家研究中心谢长生教授相信，软件定义存储是存储必然的发展方向。

抢占先机，各大厂商纷纷发力软件定义存储

来自伦敦研究机构Omdia信息称，从2019年到2023年，软件定义存储市场的年复合增长率将达到28％，规模约为860亿美元。随着视频、大数据、数据分析、机器学习数据的积累导致存储容量增长，在数据中心存储开支中，适用于新型数据存储和处理的软件定义存储所占比例还将不断上升。

为满足日益增长的市场需求，厂商正在发力软件定义存储相关解决方案并不断扩大其产品范围。

目前，活跃在产业界主流的软件定义存储厂商，包括Intel、IBM、浪潮、华为、SUSE、联想凌拓、青云QingCloud等，虽然有些厂商回避了"软件定义存储"的说法，强调"分布式存储"，但其核心仍然没有离开"软件定义"这一实质，也恰恰证明业界对软件定义存储理念存在的分歧。

图：英特尔中国区非易失性存储解决方案事业部战略业务开发总监倪锦峰

英特尔公司中国区非易失性存储解决方案事业部战略业务开发总监倪锦峰在演讲中表示，英特尔为软件定义存储提供了性能领先、具备高持久性、高耐用性和高性价比的多种产品和解决方案。

图：IBM大中华区系统部存储系统总经理吴磊演讲

IBM大中华区系统部存储系统总经理吴磊介绍说，IBM存储以差异化的技术和服务给客户带来安全、可靠的数据的迁移和操作。

图：浪潮分布式存储产品总经理姜乐果与浪潮存储资深架构师叶毓睿

浪潮分布式存储产品总经理姜乐果与浪潮存储资深架构师叶毓睿演讲。浪潮存储持续打造分布式存储和集中式存储两大类平台产品，帮助客户实现数据价值最大化，创造更好的商业回报

图：华为分布式存储营销总监王飞

华为分布式存储营销总监王飞表示，华为把AI融入存储，通过重定义存储架构，从"Storage for AI"和"AI in Storage"两个维度实现效率大幅提升。

峰会的第二天，SUSE中国区技术总监林培峰还将释疑部署Ceph存储解决方案过程中的对策，联想凌拓存储产品经理徐波分享轻松应对存储需求不断攀升的经验；青云QingCloud资深解决方案架构师张忠华将宣布，QingStor企业级分布式存储已广泛服务于各大行业，在降低客户TCO的同时加速数字化转型升级。

著名的自媒体人士西瓜哥以切身体验讲述在新冠肺炎全球蔓延的情况下，软件定义存储的挑战和机遇。他建议企业充分利用软件定义存储的优势加速推进数字化转型，在降低IT投入的同时，维持现有业务甚至支撑可能的扩张。

高光时刻！2020年度DOIT SDS风云榜惊艳发布

通过集中盘点当前市场中具有代表性的软件定义存储、分布式存储最佳产品与行业实践，2020软件定义存储峰会组委会聚焦前沿技术，树立产业标杆，对业界领先的软件定义存储厂商进行评比。

图：2020年度DOIT SDS风云榜榜单

会上，主办方揭晓了2020年度DOIT SDS风云榜榜单。英特尔傲腾固态盘、IBM Flash System、QingStor企业级分布式存储分别获得2020年度软件定义存储最佳产品奖，SUSE Enterprise Storage存储容器化解决方案、基于联想硬件平台的NetApp StorageGRID对象存储解决方案分别获得2020年度软件定义存储最佳解决方案奖，浪潮分布式存储平台AS13000G5、华为OceanStor分布式存储分别获得2020年度分布式存储最佳产品奖。

最新版本软件定义存储产业全景图（SDS Landscape）也将于16日下午隆重发布。据了解，软件定义存储产业全景图，是对DOIT数据云图的延伸。

图：2020软件定义存储产业全景图（SDS Landscape）

放眼未来，软件定义存储将成数字经济建设重要支撑

科技能力永无止境，疫情也不能阻止人们探索软件定义存储科技的脚步。以软件定义存储等为组成的数据基础设施，在我国数字经济建设的过程中正发挥着至关重要的作用，并且扮演愈来愈重要的角色。

继2017年北京、2018年深圳成功召开之后，网上举行的第三届软件定义存储峰会，无疑为软件定义存储的创新与发展推波助澜！

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