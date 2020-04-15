中关村在线消息：北京时间4月15日消息，今天下午荣耀30系列新品发布会暨2020荣耀春夏秀正式召开。在这场发布会上，荣耀公司正式发布了全新的麒麟处理器麒麟985 5G SoC芯片。荣耀30系列也将成为首发麒麟985 5G SoC的手机。



麒麟985 5G SoC芯片公开 5G速度持续领先

麒麟985 5G SoC芯片基于7nm工艺制程打造，搭载8核CPU、全新的Mail-G77 GPU和双核NPU，支持双模5G，采用与麒麟990 5G同款基带。

麒麟985 5G SoC芯片的5G速度也是一个行业领先的地位，上行速度要快40%，而下行速度快上75%。另外，麒麟985芯片的能效比是友商产品的1.5倍。

麒麟985 5G SoC芯片让荣耀30系列的性能大幅提升，NPU提高460%，AI算力高达70185分。支持全系列5G双模六频，在5G网络切换过程中更平衡流畅，让5G覆盖不再焦虑，四天线的SRS天选、WIFI6+双倍速率、荣耀30 Pro+支持90Hz屏幕刷新率，让游戏体验行云流水。

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