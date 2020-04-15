中关村在线消息：近日据悉，一位收藏家买下了一批早期的苹果手表原型机，这些原型机可以追溯到2015年该设备上市之前，并计划在完全修复后出售。















意大利收藏家展示了一些Apple Watch珍贵原型机

和其他每一个硬件制造商一样，苹果的所有产品都要经历原型机，这些Apple Watch原型机显示出了令人着迷的设计，但最终还是被苹果放弃了。

现在，有收藏家展示了一系列大约6款苹果手表原型机。来自意大利的收藏家和开发商Giulio Zompetti没有透露他从何处获得这些原型产品。

是据称它们都来自未指定的电子废物处理厂，并且它们都全部已经坏掉。不过，根据Motherboard网站的说法，Zompetti表示，每一台都是可以修复的。

目前，它们当中还没有一个可以启动，但它们确实包含了足够的标记，足以证明它们是原型机，而且与出货的机型有足够的差异。



Zompetti告诉Motherboard，原型机中大部分关键部件完好无损，他相信自己可以修复它们，然后计划出售它们，但他还没有透露售价。【7419474】

（文字图片来自互联网）

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