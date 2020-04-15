中关村在线消息：今日据悉，索尼西班牙官方推特在与网友互动时确认，Xperia 1 Ⅱ将在本月晚些时候上市，售价1200欧元约合人民币9300元。



索尼旗舰机 Xperia 1 Ⅱ月底上市 价格9300元

Xperia 1 Ⅱ采用6.5英寸21:9 4K HDR OLED带鱼屏，分辨率为3840×1644，搭载高通骁龙865旗舰平台，配备8GB内存+256GB存储，前置800万像素，电池容量为4000mAh，支持IP68级防尘防水。

Xperia 1 Ⅱ后置三颗1200万像素镜头，1200万主摄采用了IMX557传感器，拥有1/1.7英寸感光面积和原生1.8um大像素，支持双PDAF以及光学防抖功能；12MP等效焦距16mm的超广镜头则为索尼IMX363，长焦则采用了三星S5K3T2传感器，支持PDAF。

Xperia 1 Ⅱ镜头采用了蔡司T*镀膜技术，并将过去的眼部对焦升级为实时追踪眼部对焦，具备实时曝光与追焦功能。

Xperia 1 Ⅱ保留了3.5mm耳机孔，配备双立体声扬声器，搭载DSEE Ultimate升频技术，能够利用AI实时自动提高音频频率和比特率，使每条音轨接近高分辨率音频。

至于大家关心的国行版，目前来看国行版Xperia 1 Ⅱ涨价几乎没有什么悬念，考虑到国行版Xperia 1首发价为6299元，由此看来Xperia 1 Ⅱ国行售价可能会超过7000元，也不排除超过8000元的可能。【7419464】

（文字图片来自互联网）

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