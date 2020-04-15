中关村在线消息：据悉，近日三星印尼官网公布了关于Galaxy Tab S6 Lite平板的完整规格参数。











三星公布Galaxy Tab S6 Lite：支持S Pen

Galaxy Tab S6 Lite是一款中端平板，但和Galaxy Tab S6产品线并没有太大的差距。该平板搭载了其未命名的八核处理器，可能是Exynos 9611，以及4GB内存和64GB存储空间。

相比之下，Galaxy Tab S6采用的是骁龙855处理器，内存为6GB。

该平板装备了分辨率为2000*1200的10.4英寸屏幕，7040mAh容量电池。这款平板电脑的关键功能，在于它支持S Pen。

不过该平板并没有提供原生内置，用户需要购买单独的Book Cover。

目前三星官网并没有提供Galaxy Tab S6 Lite的上市时间和发售价格。据悉，Wi-Fi机型的价格为379欧元，而LTE版本的价格则高达439欧元。

和Galaxy Tab S6一样，Lite机型也将有Oxford Gray、Agora Blue和Chiffon Pink三种颜色可供选择。【7419461】

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