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    三星公布Galaxy Tab S6 Lite：支持S Pen

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，近日三星印尼官网公布了关于Galaxy Tab S6 Lite平板的完整规格参数。

    三星公布Galaxy Tab S6 Lite：支持S Pen

    三星公布Galaxy Tab S6 Lite：支持S Pen

    三星公布Galaxy Tab S6 Lite：支持S Pen
    三星公布Galaxy Tab S6 Lite：支持S Pen

    Galaxy Tab S6 Lite是一款中端平板，但和Galaxy Tab S6产品线并没有太大的差距。该平板搭载了其未命名的八核处理器，可能是Exynos 9611，以及4GB内存和64GB存储空间。

    相比之下，Galaxy Tab S6采用的是骁龙855处理器，内存为6GB。

    该平板装备了分辨率为2000*1200的10.4英寸屏幕，7040mAh容量电池。这款平板电脑的关键功能，在于它支持S Pen。

    不过该平板并没有提供原生内置，用户需要购买单独的Book Cover。

    目前三星官网并没有提供Galaxy Tab S6 Lite的上市时间和发售价格。据悉，Wi-Fi机型的价格为379欧元，而LTE版本的价格则高达439欧元。

    和Galaxy Tab S6一样，Lite机型也将有Oxford Gray、Agora Blue和Chiffon Pink三种颜色可供选择。【7419461】

    （文字图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7419461.html report 745 中关村在线消息：据悉，近日三星印尼官网公布了关于Galaxy Tab S6 Lite平板的完整规格参数。三星公布Galaxy Tab S6 Lite：支持S PenGalaxy Tab S6 Lite是一款中端平板，但和Galaxy Tab S6产品线并没有太大的差距。该平板搭载了其未命名的八核处理器，可能是Exynos 9611，...
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