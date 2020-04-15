中关村在线消息：近日据悉，高通公司与京东方达成了合作，以普及集成自家 3D 超声波指纹识别方案的柔性 OLED 屏。



京东方联手高通将生产3D超声波指纹识别柔性OLED屏

在 2018 年，高通就已经推出了基于超声波的屏下指纹识别方案，但初期的竞争力不敌其它基于光学方案的厂商，经过不懈的努力三星在今年 3 月上市的 Galaxy S20 系列智能机上应用了高通的指纹传感技术。

高通周二表示，两家公司计划开发集成了高通 3D 超声波指纹方案的创新显示产品，有助于让此类产品在行业内变得更加普及。

作为全球仅次于三星的第二大智能机 OLED 屏制造商，京东方的面板已被华为 Mate Xs 和 Moto Razr（2019）等折叠屏智能手机所采用，此外还有 OPPO、Nubia 等手机制造商的设备。

通过与京东方合作，高通可建立更大的客户基础，并在中国市场拉拢更多重要的合作伙伴。

对于手机制造商来说，高度集成的屏幕指纹方案，将使之能够更加轻松、快速地在新品中得到应用，预计相关产品可在 2020 下半年开始销售。

高通和京东方还表示，除了手机，他们还希望将创新显示产品覆盖到扩展现实（XR）和智能家居等领域。【7419459】

（文字图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：京东方联手高通将生产3D超声波指纹识别柔性OLED屏http://news.zol.com.cn/741/7419459.html