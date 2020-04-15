中关村在线消息：据悉，任天堂昨天为Switch进行系统固件升级，通过在线更新后，Switch系统固件版本来到了10.0.0，有用户通过对系统固件数据深入挖掘，发现其中竟暗藏新型号Switch线索。



Switch新固件解密：新Switch或支持双屏功能

根据国外用户Mike Heskin对Switch最新的10.0.0版系统固件进行数据挖掘后发现，这一大版本升级中加入了对代号为“nx-abcd”的新版本Switch硬件支持。

在新固件的5项新增DRAM档案中有3项属于这个神秘的新硬件。据悉此前Switch Lite使用的代码是“nx-abcc”，而长续航版则是“nx-abcb”。

此外，代码中还发现这款代号“nx-abcd”的新Switch支持两个视频输出接口。

原本Switch可以通过底座将游戏画面传输到电视等大屏幕设备上，而Switch Lite虽然在性能上没有削弱，却取消了这一功能。

如果新版Switch能够支持两个视频接口，实在是让人感到费解，难道任天堂打算为加入双屏功能？又或者像已经失败的WiiU一样手柄和电视能够同时显示吗？

此前任天堂社长古川俊太郎已经明确表示2020年内不会推出新型号Switch，但是对于玩家呼声很高的Switch Pro，也许已经在秘密行动了。【7419454】

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