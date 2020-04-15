中关村在线消息：北京时间4月15日消息，今天上午高通中国正式对外宣布，他们与国内知名显示屏厂商京东方合作，将会一同研发集成高通3D Sonic超声波指纹传感器的创新显示产品。



高通与京东方合作 开发支持3D超声波指纹显示屏

高通表示，此次战略合作将会覆盖智能手机和5G的相关技术，并且他们希望把类似技术可以扩展到XR（扩展现实）和物联网领域。另外高通还提到，基于双方的合作，OEM厂商可以更加便捷地设计和开发前沿产品。

值得一提的是，搭载京东方研发的OLED柔性显示与高通3D Sonic传感器的一体化解决方案的商用化终端预计将于2020年下半年上市。

今年2月的时候，来自统计机构IHS Markit的最新统计数据显示，去年京东方的LCD电视面板出货总面积首次跃居全球第一，超过了LG Display。从2018年开始，京东方的LCD面板出货量就坐上了头名，但这次是首次同时拿下了出货面积的第一名。

在2019年京东方LCD电视面板出货总面积为3010万平米，同比增加23.8%。2~5名分别是LGD、三星Display、华星光电以及群创，且均有下滑。出货面板中，4K面板的占有率提高了6个百分点，来到45.2%。机构预计今年会继续提升。

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