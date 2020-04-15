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    魅族17官方预热：如何让5G手机不徒增功耗

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：魅族科技在昨天上午官宣将于4月17日召开“魅族17 mSmart 5G 快省稳技术分享会”，现在关于该会的新一条预热来了，是关于5G手机续航的问题。

    官方再次预热魅族17：5G手机如何不徒增功耗

    魅族在微博中写道：“当4G手机续航得到了解决，5G手机的续航又成为新的问题。怎样才能让5G手机不徒增功耗？”

    既然是“快省稳技术分享会”，这自然是对其中“省”的部分进行的铺垫，暗示魅族17将会有新的电池技术来应对5G续航的问题。

    “魅族17 mSmart 5G 快省稳技术分享会”将于4月17日14:30进行网上直播，一般认为会在会上公布魅族17系列旗舰的发布时间。

    据此前消息，魅族17的参数与近期的爆料基本保持一致，其正面将采用一块6.5英寸的90Hz OLED曲面挖孔屏；机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。

    核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充，起售价为3999元。

    （7419417）

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