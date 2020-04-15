中关村在线消息：北京时间4月15日消息，近日有人发现，特斯拉中国的运营主体特斯拉（上海）有限公司进行了工商变更。在特斯拉（上海）有限公司的经营范围中，新增了第二类增值电信业务；机械设备租赁，非居住房地产租赁以及汽车租赁（不含驾驶人员）。



特斯拉经营范围新增电信业务 已入驻上海自贸区

不仅仅是新增了经营范围，特斯拉中国还正式迁入了上海自贸区。特斯拉中国的注册地已经由浦东新区南汇新城镇同汇路168号变更为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路5000号。

特斯拉上海超级工厂当前已达成周产3000辆Model 3的产能目标，将加速实现2020年年产15万辆的目标。上海超级工厂在2019年底投产初期的产能为每周2000辆左右，而在2月10日复工复产后，目前上海工厂的产能已经提升至每周3000多辆，相较疫情之前拥有大幅度的提升。

此外，据执知情人士透露，特斯拉上海工厂还将推进Model 3和Model Y车型的零部件国产化，有望在今年年底全面实现国产化。以目前国产特斯拉Model 3补贴后29.905万元的售价推测，该车型最低售价可达19.7万。

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