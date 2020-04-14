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    传苹果AirPower年底发布 售价约1761元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间4月14日消息，近日知名爆料人Jon Prosser在其推特上表示，苹果复活的无线充电板项目AirPower力争在今年年底正式开售，这款无线充电底座的售价将达到250美元（约合人民币1761元）。

    传苹果AirPower年底发布 售价约1761元
    传苹果AirPower年底发布 售价约1761元

    Jon Prosser还提到，这款代号为C68的苹果AirPower设备目前已开始由工程师进行测试。不仅如此，苹果还使用A11处理器来解决设备过热的问题。AirPower的右侧还将配有Lightning充电线，而内部线圈则更少。苹果力争最快在今年年底推出这款产品。

    去年9月份的时候，有媒体曝光了一个苹果新款无线充电系统的专利。从曝光的专利图来看，这款产品更类似于无线充电垫，支持无线充电的设备放到上面时会自动充电。其内部内置了多个充电线圈和相应的整流器电路，可能会与之前的AirPower一样支持同时为多个设备进行无线充电的功能。

    该专利的文字描述表示：“无线充电系统可以为多款支持无线充电的设备充电。用于为其他设备供电的产品可以被称为主设备，其他无线电力接收设备可以称为配对设备。当需要进行充电的配对设备被放置在主设备上时，主设备可以对设备进行配对进而得到相关的充电信息，配对设备也会在充电过程中不断向主设备发送电池充电状态信息。”

    （本文图片来自互联网）

    （7418687）

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