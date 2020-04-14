中关村在线消息：据悉，因受新冠病毒影响，微软的发布会都要在线举行，最近有传闻称微软正在计划两个在线活动，分别在5月和6月举行。



传微软未来2个月公布大量消息 有日本厂商独占IP

5月份的活动主要关于硬件次世代主机，但同时也会公布一些游戏消息；而6月份的线上活动基本上取代了微软原计划的E3发布会，将包括大量的关于游戏方面的消息。

外媒消息人士告诉他们传闻许久的《神鬼寓言》复活将是其中一个被公布的游戏消息，新的《神鬼寓言》将非常的美丽，游戏世界一部分是使用摄影测量法手工制作的，另外一部分是程序生成。

未来两个月还会有《光环：无限》、黑曜石3A级新作，《极限竞速》重启以及日本工作室一个重量级独占IP等消息。根据传闻，这个日本厂商可能是世嘉。

虽然以上消息都是传闻，微软官方暂未回应，不过此前曾准确泄露微软次世代主机消息的推主TimDog，近日也发布了相似的消息。

他说：“未来2-3个月，6月将有Inside Xbox直播节目，5月可能也有一个线上活动。传言有很多东西要公布，包括Lockhart低配版次世代主机。”【7418676】

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