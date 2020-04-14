中关村在线消息：近日据悉，网上公布的一项新专利，详细介绍了 Valve 对于新款 Steam 游戏手柄的畅想，尤其是可更换正反面、以增加个性化定制特色的设计。



Valve新款Steam手柄专利曝光 形似Xbox Elite

对于 Xbox 精英系列手柄的用户来说，显然不会对这一点感到陌生。有趣的是，该专利是在 2018 年底仍在制作 Steam Controller 时提交的，但直到上月才正式公布。

虽然这并不表示 Steam Controller 2.0 游戏手柄即将到来，但至少让我们知晓了 Valve 的开发动向。

从插图来看，除了将操纵杆换成 D-pad 之外，用户还可定制手柄触控板和后拨板，以满足他们的游戏需求。

软件可检测输入类型的变化，自动与游戏应用程序或平台进行沟通协商，已安装的游戏可直接套用兼容的配置文件。

这样大胆的想法，建立在初代 Steam 手柄的巨大潜力之上。至于 Valve 何时发布第二代产品，还请耐心等待。【7418675】

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