中关村在线消息：上月微软推出了Beta版Xbox Insider Hub应用程序，并承诺会基于用户反馈重新考虑用户体验，今天这款应用程序被标记为“Preview Beta”，并邀请更多的Insider成员对齐进行测试。



微软推出新版Xbox Insider Hub 面向Beta通道用户

Xbox Insider官方推特帐号写道：

好消息，#XboxInsiders! Beta通道用户现在就可以体验Xbox Insider Hub（测试版）了。要开始体验，请在Xbox One游戏主机上启动Xbox Insider Hub，然后导航到Insider Content > Apps > "Rushmore - Xbox Insider Hub"。

在新APP中提供了更优秀的导航，在首页能够看到flights和内容。另一件新的事情是，你可以将你的Gamerpic添加到你的个人资料中。新版中还改进了XP的评分方式。【7418672】

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