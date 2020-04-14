    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    微软推出新版Xbox Insider Hub 面向Beta通道用户

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：上月微软推出了Beta版Xbox Insider Hub应用程序，并承诺会基于用户反馈重新考虑用户体验，今天这款应用程序被标记为“Preview Beta”，并邀请更多的Insider成员对齐进行测试。

    微软推出新版Xbox Insider Hub 面向Beta通道用户
    微软推出新版Xbox Insider Hub 面向Beta通道用户

    Xbox Insider官方推特帐号写道：

    好消息，#XboxInsiders! Beta通道用户现在就可以体验Xbox Insider Hub（测试版）了。要开始体验，请在Xbox One游戏主机上启动Xbox Insider Hub，然后导航到Insider Content > Apps > "Rushmore - Xbox Insider Hub"。

    在新APP中提供了更优秀的导航，在首页能够看到flights和内容。另一件新的事情是，你可以将你的Gamerpic添加到你的个人资料中。新版中还改进了XP的评分方式。【7418672】

    （文字图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软推出新版Xbox Insider Hub 面向Beta通道用户http://news.zol.com.cn/741/7418672.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7418672.html report 650 中关村在线消息：上月微软推出了Beta版Xbox Insider Hub应用程序，并承诺会基于用户反馈重新考虑用户体验，今天这款应用程序被标记为“Preview Beta”，并邀请更多的Insider成员对齐进行测试。微软推出新版Xbox Insider Hub 面向Beta通道用户Xbox Insider官方推特帐号写...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错