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    Q1全球PC出货量大幅下滑 苹果最高降幅达20%

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：今日市场调研机构IDC对外公布了2020年第一季度PC出货量报告，指出由于受到疫情的影响，全球PC第一季度出货量同比出现了大幅下滑。其中苹果下滑幅度超过20%，而TOP5中仅有戴尔实现增长。

    Q1全球PC出货量大幅下滑 苹果最高降幅达20%

    IDC在报告中指出，第一季度全球PC出货总量为5323.8万台，较去年同期下滑9.8%。而主要原因是新冠疫情的爆发，导致供应量减少。不过在Q1中市场需求则是在上升，因为许多员工需要升级个人电脑，以便在家办公，消费者寻求游戏个人电脑来进行娱乐。

    IDC指出，市场TOP厂商中苹果下滑幅度超过20%，而TOP5中仅有戴尔实现增长。市场第一仍旧是联想。

    联想在Q1出货总量达到1283.0万台，较去年同期的1341.3万台下滑4.3%；市场份额为24.1%，高于去年同期的22.7%。

    惠普出货总量达到1170.1万台，较去年同期的1357.3万台下滑13.8%；市场份额为22.0%，低于去年同期的23.0%。

    戴尔出货总量达到1049.5万台，较去年同期的1037.9万台增长1.1%；市场份额为19.7%，高于去年同期的17.6%。

    宏碁出货总量达到336.4万台，较去年同期的373.3万台下滑9.9%；市场份额为6.3%，与去年同期持平。

    苹果出货总量达到309.2万台，较去年同期的389.6万台下滑20.7%；市场份额为5.8%，低于去年同期的6.6%。【7418641

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