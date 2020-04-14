苹果iPhone12 Pro渲染图曝光 外观致敬iPhone4

中关村在线消息：苹果官方表示，今年秋季新品发布会将不会推迟。现在有外媒提前曝光了iPhone 12 Pro的渲染图。从图上看iPhone12Pro的外观设计将直径iPhone4。





根据最新曝光的渲染图显示，苹果将重新设计iPhone 12的外观，其中iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max两款高端型号将采用类似iPhone 4的扁平化不锈钢中框造型更加圆润。另有知情人士透露，iPhone 12 Pro将放弃2.5D玻璃，转而采用纯平玻璃。但这一消息有待证实。





对此外媒认为，如果作此改变，iPhone 12 Pro的手感可能会受到影响，某些手势需要从屏幕边缘清扫，如果没有2.5D玻璃，将很不舒服。

早前消息显示，iPhone 12 Pro的刘海尺寸将有所缩小，提供更高的屏占比。此外，新机后置三摄模组还将首次配备3D激光雷达扫描仪，AI、AR功能将迎来升级。





今年秋季的iPhone 12系列将提供四款机型，包括iPhone 12（5.4英寸）、iPhone 12 Plus（6.1英寸）、iPhone 12 Pro（6.1英寸）、iPhone 12 Pro Max（6.7英寸）。其中，6.7英寸版本是最强型号。iPhone 12全系支持5G网络，标配5nm A14 Bionic处理器，能效大幅提高。





两款iPhone 12系列配备后置双摄，LCD屏幕，铝合金厚边框；而两款iPhone 12 Pro系列则搭载三摄+LiDAR激光雷达扫描仪，OLED屏幕，不锈钢中框，且边框更窄。预计，5.4英寸和6.1英寸iPhone 12会在9月发售，而6.7英寸iPhone 12将于10月上市。【7418607】

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