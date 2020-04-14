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    任天堂推送10.0.0系统更新 新增数据转移功能

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间4月14日消息，今天上午任天堂官方正式推送了Nintendo Switch的10.0.0系统版本更新。在这次版本更新中，任天堂第一次加入了主机和SD卡之间数据转移的功能，显然这种功能是为了近期火爆的游戏《集合啦！动物森友会》。

    任天堂推送10.0.0系统更新 新增数据转移功能
    任天堂推送10.0.0系统更新 新增数据转移功能

    以下为更新功能详情：

    ·在新闻中添加了书签功能

    此功能可以使玩家为自己喜欢的新闻增加书签，最多可以为300个新闻增加书签。需要联才能看到带有书签的新闻。即使已经添加书签，也不可查看已经不可用的新闻。

    ·增加了主机和SD卡之间数据转移的功能

    用户可以在SD卡和主机内存之间转移游戏、DLC、更新数据。存档数据无法转移到SD卡。

    ·增加了更改按键分配的功能

    可以为每对手柄更改摇杆和按键的配置。在系统设定-手柄中可以收藏自定义配置。支持Joy-Con、Pro及Switch Lite手柄。

    ·增加了游戏纪录设置功能

    可以设置游戏纪录展示的对象

    ·增加了6款《集合啦！动物森友会》系列头像

    ·系统稳定性的整体改善，以增强用户体验

    （本文图片来自互联网）

    （7418605）



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