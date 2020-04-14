官宣：魅族17技术分享会将于4月17日召开

中关村在线消息：今天上午，魅族科技官微正式宣布，将于4月17日召开“魅族17 mSmart 5G 快省稳技术分享会”。不出意外的话，魅族将会在此次的技术分享会上正式公布魅族17系列旗舰的发布时间。



魅族17技术分享会将于4月17日举行

据此前消息，魅族17的参数与近期的爆料基本保持一致，其正面将采用一块6.5英寸的90Hz OLED曲面挖孔屏；机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。



网曝魅族17配置信息

核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充，起售价为3999元。



网曝魅族17奥迪联名款渲染图

值得一提的是，日前还有外媒曝光了疑似魅族17与奥迪联名版机型，其后置相机的横排四摄方案与奥迪的logo相互呼应。此外，在底部魅族logo的下方还配备了奥迪sport的logo及图案纹理，整体显得十分高端大气。【7418602】

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