早报：OPPO Ace2正式公开 Surface Go 2信息流出

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OPPO Ace2昨天晚间正式亮相，也带给了我们不少惊喜。

OPPO Ace2正式公开 起售价3999元





昨天晚间，OPPO召开了OPPO Ace2超玩大会新品发布会。这次发布会上，OPPO Ace2也作为OPPO全新产品系列正式亮相。OPPO Ace2搭载目前最顶级的旗舰级处理器骁龙865，支持65W快充，全系标配UFS 3.0闪存、LPDDR5内存，支持双模5G网络+Wi-Fi6双通道。这款新机起售价3999元，4月20日正式开售。（点击了解）

软银过去一年日子并不好过，从他们的财报就能看出来了。

软银2019财年或亏损125亿美元 创最差纪录

亚马逊招7.5万工人 皆因在线订单激增





美国当地时间今天亚马逊宣布，继上个月新招10万名工人后，还将额外招聘7.5万人。亚马逊上个月曾表示，受新冠病毒疫情的影响，公司在线订单激增，因此将额外招聘10万名员工。上个月，亚马逊已经超额完成了该招聘任务。

三月的中国智能手机出货，不容乐观。



3月中国智能手机出货2102.9万部 同比下降21.9%





近日中国信通院对外发布了一份调研报告。报告中数据显示，2020年3月，智能手机出货量2102.9万部，同比下降21.9%，其中5G手机621.5万部；2020年1-3月，智能手机出货量4773.6万部，同比下降34.7%。

微软近期即将发布多款Surface新品，其中就包括了Surface Go 2。

Surface Go 2信息流出 耳机也要来了





近期据WMPU爆料，微软现在计划发布Surface Go继任者。即将面世的Surface Go设备将称为Surface Go 2。同时，Surface Earbuds终于出现在零售商网站，还有新的Surface Go 2 Type Cover键盘盖。

自开箱内购出现以来，有关其争议一直没有间断。这次，美国的分级机构将会解决此事。

美国分级机构官宣 将加入开箱警告提醒





北美地区根据内容对游戏进行分级的娱乐软件分级委员会ESRB目前正准备增加一个新的分级条目，主要涉及游戏中战利品开箱、抽卡机制和其他随机项目。ESRB在周一宣布，它将标明一款游戏是否包含随机物品的“游戏内氪金”机制，这是对游戏内购警告标签的更新。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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