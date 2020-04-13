飞书推音视频实时字幕功能：支持中英文互译

中关村在线消息：飞书在今日的新版本更新中对音视频功能进行了升级，新增实时字幕、中英文翻译等。视频时用户可选择开启字幕，并设置显示语言。

飞书音视频功能目前可支持百人会议需求，用户选择“开启字幕”后，系统即可进行语音识别，并滚动显示在屏幕下方或右侧，参会人实时可见并能查看历史记录。此外，飞书音视频会议，支持中英文互译，用户可以手动选择说话语言和字幕显示语言。

识别准确率方面，目前该功能对于说话者语速和环境有一定要求，使用耳机说话时，准确度会更高。飞书产品经理对此表示，目前该功能刚刚上线，支持普通话和英文，未来还将增加更多语种，并不断优化识别准确率和用户体验。

此前，飞书还针对视频会议，推出文档共享功能。用户可在会议时，通过共享桌面或共享文档来对讨论议题进行直观展示。据了解，飞书视频的文档共享功能支持“跟随演示者”和“自由浏览”两种模式，参会者可自主选择，并对文档进行实时编辑协作，极大地提高了会议讨论效率。

针对教育、企业培训等场景下的视频直播、录播需求，飞书也提供会议云端录制、直播分享权限等服务，系统在录制后会自动生成文档链接，并对参会全员进行推送，以便回顾。

据了解，目前已有中小学、培训机构、大型企业等组织使用飞书解决远程教学、会议及面试需求。今年3月，飞书还因音视频直播功能，被联合国教科文组织推荐给全球学生，以应对新冠肺炎疫情带来的教育中断。【7418385】

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