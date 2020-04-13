中关村在线消息：北京时间4月13日消息，据彭博社报道，苹果正在重新设计他们今年将推出的2020年款iPhone。彭博社表示，此次重新设计，苹果的思路主要是受到了iPad Pro 2020款的启发。



苹果计划重新设计iPhone12 借鉴iPad设计思路

一些知情人士表示，今年的iPhone手机（iPhone 12）将有4款支持5G。同时，iPhone 12还将在处理器上迎来大升级，这也是为了AI和AR技术的处理。不过，受到目前新型冠状病毒的影响，iPhone 12预计将于9月稍晚一些发布。

此前，Front Page Tech频道的博主Jon Prosser带来了iPhone 12的独家爆料，指出iPhone 12家族的四款型号。涵盖内部代号分别为D52G、D53G、D53P和D54P，对应iPhone 12（5.4英寸）、iPhone 12 Plus（6.1英寸）、iPhone 12 Pro（6.1英寸）、iPhone 12 Pro Max（6.7英寸）。

规格方面，全系支持5G网络，标配5nm A14 Bionic处理器。全系标配高通X55基带，并且两款旗舰机型可能会具备自适应高刷新率功能。其中，两款iPhone 12系列配备后置双摄，LCD屏幕，铝合金厚边框；而两款iPhone 12 Pro系列则搭载三摄+LiDAR激光雷达扫描仪，OLED屏幕，不锈钢中框，且边框更窄。

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