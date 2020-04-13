太难了 谷歌Pixel 4系列几近半价促销

中关村在线消息：谷歌在Pixel 4上确实过得不太顺，这不手机现在已经开始搞接近半价的促销了，这对一部发布刚刚半年的手机来说确实比较尴尬。





据悉，谷歌Pixel 4系列在百思买和Google Store上开启了降价促销，最低价直接降到了449美元，也就是说和原价799美元相比，几乎跌了一半。

谷歌是在去年10月发布的Pixel 4系列，但自发售之后就问题不断，这也让本就缺乏亮点的Pixel 4在销售上雪上加霜，甚至有人一度怀疑，谷歌是否会因此在手机上失去信心。

谷歌Pixel 4配备一块5.7英寸、分辨率2220*1080的屏幕，而谷歌Pixel 4 XL配备一块6.3英寸、分辨率3200X1800的屏幕，且上述机型屏幕均支持90Hz刷新率。此外，Pixel 4系列机型还支持实时HDR+。

核心配置方面，谷歌Pixel 4和4 XL均搭载高通骁龙855处理器，配备6GB+64GB/128GB机身存储规格。安全方面，谷歌表示Pixel 4和4 XL拥有目前最快的面部解锁系统。

摄像头方面，谷歌Pixel 4和4 XL均后置1200万像素主摄（索尼IMX363）+1600万像素远摄（2倍变焦，索尼IMX481）+ToF镜头，前置800万像素单摄（索尼IMX520）。

（7418288）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：太难了 谷歌Pixel 4系列几近半价促销http://news.zol.com.cn/741/7418288.html