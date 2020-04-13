中关村在线消息：北京时间4月13日消息，据PhoneArena报道，知名短视频应用TikTok在全球又达成了一个全新的记录。Google Play商店中的数据显示，TikTok在全球下载量正式突破了10亿次。



TikTok全球再破纪录 Google Play下载量超10亿

自火爆全球以来，Tiktok就在苹果App Store和谷歌Play商店免费应用排行榜中占据前列的位置。过去几个月里，TikTok在Google Play商店中下载量均排名前三位。

此前调研机构SensorTower发布的最新数据显示，字节跳动公司旗下抖音海外版TikTok去年全球营收达到1.769亿美元，占据其历史总营收2.476亿美元的71%，是2018年营收的五倍以上。

SensorTower表示，单是2019年第四季度，TikTok的营收就达到了8850万美元，是第三季度的两倍，是2018年第四季度的六倍，大部分营收来自广告和应用内购买。中国是TikTok营收的最大贡献市场，这里的iOS用户在TikTok上消费了1.229亿美元，占TikTok去年总营收的69%。

美国消费者去年在TikTok的支出为3600万美元，占比为20%。英国排在第三，该国用户去年在TikTok上的支出为420万美元，占比只有2%。

在2019年新用户的推动下，TikTok的全球下载量超过了7.38亿次，较2018年的6.55亿次增长13%，占据其16.5亿次历史总下载量的44%。

2019年第四季度成为TikTok史上表现最好的一个季度，2.19亿次的下载量较2018年同期增长6%。去年，TikTok是苹果App Store、谷歌Google Play应用商店全球下载量第二高的应用，仅次于聊天应用WhatsApp的8.49亿次。

（本文图片来自互联网）

（7418259）







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：TikTok全球再破纪录 Google Play下载量超10亿http://news.zol.com.cn/741/7418259.html