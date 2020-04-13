美团被指“佣金太高” 官方叫屈：每单平台利润不到2毛

中关村在线消息：早前广东省餐饮服务行业协会联合广东各地餐饮行业协会向美团外卖发出交涉函，其中提到，美团外卖在疫情期间坚持排他条款，而其收取的佣金已超过餐饮企业承受极限，呼吁美团给予广东餐饮业实质性帮扶。





对此，美团外卖方面今日首次发公告并作出回应，称“我们听到了来自商户、协会的声音，这些声音提醒我们：疫情的影响，行业的困难比我们预计的还要大。”

美团方面还针对“佣金已达商户极限”“独家经营”等问题作了回应，称美团外卖从诞生以来，持续亏损5年，即便在刚刚盈亏平衡的2019年，第四季度外卖平均每单利润也不到2毛钱，平台的绝大部分收入需要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。

美团方面表示，2020年计划在全国范围内开展商家恳谈会，与商家更深入地交流、沟通，共同商议和落实更加切实有效的餐饮复苏之计，更加针对性地推出相关帮扶措施。“今年我们的首要任务，是要通过平台切实帮扶300万餐饮商户通过外卖生存下来，并活得更好。”

同时美团外卖在回应中表示，今年首要任务，是要通过平台切实帮扶300万餐饮商户通过外卖生存下来，并活得更好。

以下为美团外卖回应全文：

唇齿相依，美团外卖今年首要任务是帮助300万餐厅活下去活更好。

突如其来的疫情，极大地影响了我们的生活，让餐饮企业和外卖平台一起陷入困境。商家、骑手、平台从来就是一个唇齿相依的命运共同体；2019年，300余万商家从美团外卖获得了订单，近400万骑手从美团外卖获得了收入。当商家订单剧减，平台收入也会跌入谷底，骑手也将面临生存挑战。大家的难，就是我们的难。

平台左手是几百万的外卖小哥，后面是几百万个家庭的生计；右手是几百万商户，那里连接着更多家庭的希望。2019年，佣金收入的八成用来支付骑手工资，没有商户的艰苦努力，就没有骑手一笔笔的订单收入，也就没有上亿消费者可以享受的便捷实惠的外卖服务。同样，外卖订单，对于疫情期间的商户来说，也是撑下去的机会。

中国外卖平台的同业者，从来不缺有资金、有背景、不差钱的超级巨头，和他们比起来，美团仍然是一家创业公司，我们深知，只有商户在平台上充分发展并获益，平台才有生存和发展机会。2019年美团外卖八成以上商户佣金在10%-20%，真实的数字远低于各种传言和想象，而且这些收入的绝大部分需要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。

疫情期间，美团外卖也不得不面对巨大的亏损压力，但我们必须克服各种困难，来组织骑手队伍，保障社会基础设施的正常运转。对于多数餐饮商家而言，外卖平台上的经营是他们的生机。当此困难之际，我们有责任和商家一起扛，帮助几百万商户开源节流，促进餐饮市场回暖，线上订单增效。

疫情期间，美团外卖启动了“春风行动”，推出每月5亿元流量红包、4亿元商户补贴，针对受疫情影响较大的优质商户，按不低于3%~5%的比例返还外卖佣金，覆盖全国商户数量超过60万家，对于武汉商家在2-3月全面免除佣金直至封城结束。相比疫前，七成商户外卖单量已恢复60%以上，还有三成实现反超。以广东为例，目前返佣和活动补贴累计金额已超过1亿，经平台帮扶及商户自救，广深两地餐饮外卖商家订单恢复近九成，超五成商家订单超过疫前。

但我们知道，这还远远不够。我们听到了来自商户、协会的声音，这些声音提醒我们：疫情的影响，行业的困难比我们预计的还要大。为了与商家一同复苏与发展，我们需要进一步倾听商户的声音。2020年，我们计划在全国范围内开展商家恳谈会，与商家更深入地交流、沟通，共同商议和落实更加切实有效的餐饮复苏之计，更加针对性地推出相关帮扶措施。今年我们的首要任务，是要通过平台切实帮扶300万餐饮商户通过外卖生存下来，并活得更好。

唇齿相依，没有人可以独善其身。春风化雨，没有一个春天不会来临。餐饮行业，加油！

美团外卖 2020年4月13日

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：美团被指“佣金太高” 官方叫屈：每单平台利润不到2毛http://news.zol.com.cn/741/7417869.html