魅族也玩跨界联名 魅族17奥迪联名款渲染图曝光

中关村在线消息：今天上午，魅族手机官微在微博透露将于明日正式开启预热新机——魅族17。据外媒最新爆料，魅族17系列还将推出一款与奥迪汽车联名款机型，同时还公布了这款机型的渲染图。



网曝魅族17奥迪联名款渲染图

根据图片显示，魅族17基本与之前曝光的信息保持一致，后置相机采用了横向排列的四摄方案，这也与奥迪的logo设计不谋而合。此外，在底部魅族logo的下方还配备了奥迪sport的logo及图案纹理，整体显得十分高端大气。

网曝魅族17真机后壳

据此前消息，魅族17的参数与近期的爆料基本保持一致，其正面将采用一块6.5英寸的90Hz OLED曲面挖孔屏；机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。



网曝魅族17真机图

核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充，起售价为3999元。【7417859】

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