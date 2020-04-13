LG公布智能手机新品名称：LG Velvet

中关村在线消息：近日据悉，LG即将推出的智能手机将被称为“LG Velvet”，这打破了其设备采用字母数字名称的传统，该公司宣布新机将采用熟悉而富有表现力的名称，以帮助消费者抓住最适合其个性的设备的本质。



LG公布了即将推出的手机名称：LG Velvet

近期，LG公司还对新设备及其新的设计语言进行了一番预告。

LG Velvet的设计与LG的其他智能手机不同，包括采用“雨滴”式的摄像头设计，在较大的主摄像头下方有更小的镜头和LED闪光灯，这与目前智能手机中的大摄像头凸起的趋势不同。

LG还在打造“3D弧形设计”，也就是在设备的正面和背面都采用了弧形玻璃，令新手机的触感优雅。



LG表示，"天鹅绒 "这个名字是为了“唤起人们对光洁平滑和高级柔软的印象”，这是新设备的特点。

“我们的新品牌定位反映了当前的趋势，即以更注重设计来解决个人独特的个人品味和情感，”LG产品战略高级副总裁Chang Ma在一份声明中表示。“这是一种更直观的方式，我们相信这种方式将与当今的消费者产生共鸣，并帮助我们建立更清晰的品牌形象。”

LG没有提供有关Velvet的其他细节，比如发布日期或价格，但韩国新闻门户网站Naver本月早些时候报道称，该公司的新手机将于5月15日发布。

据Naver称，新的设计旨在重现其Chocolate前智能手机系列的成功。

据了解，LG Velvet将采用高通的中端骁龙765处理器，支持5G，且售价方面对普通消费者较为支持。【7417816】

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