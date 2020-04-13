中关村在线消息：据悉，近日Your Phone再次上线了一项新功能——允许在PC和Android手机之间拖拽文件，不过目前尚不支持文件夹。



YourPhone支持手机PC间文件拖拽 三星用户抢先体验

经过数年的发展，Your Phone已经成为一款合格的跨平台同步应用程序，支持运行Android 7.0及以上版本的Android设备和iPhone连接到PC端。

目前用户最多可以传输100个文件，而且文件大小不能超过512MB。

微软称，您的三星手机和PC必须连接到同一个Wi-Fi网络，不过目前该功能只适用于三星手机。

要传输文件，需要在电脑上打开Your Phone应用，并使用三星的Galaxy或Files应用来传输文件。

从Samsung My Files app中拖动文件。

在 "Your Phone"应用程序中打开手机屏幕（屏幕镜像）。

在 "我的文件 "中导航到一个文件夹。

长按文件上的文件，然后拖动到你的电脑上的理想位置。

从 Samsung Gallery app 中拖动文件。

在 "Your Phone "应用程序中打开手机屏幕，然后导航到你的相册。

选择您的相册。

长按一张照片，然后将其拖动到你的PC上你想要的位置。

类似的方式，你也可以将文件从PC上拖到你的三星手机上。微软表示，当传输成功后，您的手机上会收到通知，也可以导航到内部存储>下载文件夹，找到传输的文件。【7417813】

（文字图片来自互联网）

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