中关村在线消息：近日据外媒SamMobile消息，尽管疫情对手机行业供应链产生了巨大冲击，但第二代Galaxy Fold还是按照三星既定的路线图稳步推进。



Galaxy Fold 2零件将于5月中旬试产 6月开始组装

这将意味着三星将于下月，更准确的说是5月中旬对Galaxy Fold 2的零件进行试产。

据了解，三星公司已经完成了Galaxy Fold 2的试生产，最终确定了即将推出的旗舰机的设计，预计将于8月推出。

来自三星国内的业内人士称，该公司应该会在首批零件生产出来后的几周内开始组装Galaxy Fold 2。

据三星以往的泄漏情况来看，我们最早有望在今年6月看到首款真机的谍照。据悉，Galaxy Fold 2将与Galaxy Note 20一起举行发布会，不过受到疫情影响，该发布会可能会通过线上直播的方式进行。

根据Elec的报告，Galaxy Fold 2将会采用屏下摄像头UDC技术，使用被称为活动区域HIAA的激光技术，以将相机放置在所谓的透明显示器下方，三星显然将在明年初开始批量生产UDC面板。【7417810】

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