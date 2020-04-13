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    三星手机三星 Galaxy Fold（12GB/512GB/全网通）

    Galaxy Fold 2零件将于5月中旬试产 6月开始组装

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒SamMobile消息，尽管疫情对手机行业供应链产生了巨大冲击，但第二代Galaxy Fold还是按照三星既定的路线图稳步推进。

    Galaxy Fold 2零件将于5月中旬试产 6月开始组装
    Galaxy Fold 2零件将于5月中旬试产 6月开始组装

    这将意味着三星将于下月，更准确的说是5月中旬对Galaxy Fold 2的零件进行试产。

    据了解，三星公司已经完成了Galaxy Fold 2的试生产，最终确定了即将推出的旗舰机的设计，预计将于8月推出。

    来自三星国内的业内人士称，该公司应该会在首批零件生产出来后的几周内开始组装Galaxy Fold 2。

    据三星以往的泄漏情况来看，我们最早有望在今年6月看到首款真机的谍照。据悉，Galaxy Fold 2将与Galaxy Note 20一起举行发布会，不过受到疫情影响，该发布会可能会通过线上直播的方式进行。

    根据Elec的报告，Galaxy Fold 2将会采用屏下摄像头UDC技术，使用被称为活动区域HIAA的激光技术，以将相机放置在所谓的透明显示器下方，三星显然将在明年初开始批量生产UDC面板。【7417810】

    （文字图片来自互联网）

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