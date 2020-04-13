中关村在线消息：近日于拜腾官方获悉，拜腾M-Byte量产版车型已经驶下生产线，M-Byte是拜腾的首款车型，定位中型SUV，新车将于年内上市交付国内用户，并同时接受欧洲市场和北美市场的预定。







“电视汽车”拜腾M-Byte量产版下线 48英寸中控大屏

在19年法兰克福车展旗舰，中国造车新势力拜腾发布了旗下首款量产车型——拜腾M-Byte，新车最大的亮点就是配备了一款高达48英寸的中控屏，被网友戏称为“行走的宽屏电视机”。

作拜腾M-Byte在车身外观设计和科技配置的应用方面都有不少亮点，量产版车型几乎全部还原了概念车时的设计元素和亮点。

如封闭式前格栅设计和分体式大灯。并且前脸部分还加装了Smart Surfaces表情，可根据不同场景点亮不同的显示效果。

车内最大的亮点在于二合一的超大尺寸中控屏，对角线尺寸达到了48英寸，分辨率为3840*720，支持分屏显示，包括仪表信息、娱乐媒体、实时导航等常用功能。除了能够触屏操作之外，还可以进行手势识别，非常科技智能。

作为一款纯电动中型SUV，其长宽高达到了4875/2195/1665mm，轴距为2950mm。符合其车型定位。

动力及续航部分，拜腾M-Byte将提供三个版本的电池和续航选择：后驱版车型可选装72kWh和95kWh的电池，NEDC续航分别为430公里和550公里。

四驱版车型采用95kWh的电池，NEDC综合续航为505公里，百公里加速5.5秒。在快充模式下，35分钟就可充满80%的电量。

拜腾M-Byte不仅只在国内市场发售，该车作为一款全球车型，也将会同步进入欧美市场。【7417805】

（文字图片来自互联网）

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