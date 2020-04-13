中关村在线消息：今日据悉，诺基亚5310复刻版正式上架，主打音乐播放，售价399元，现已开启预售，4.21正式开售。
诺基亚5310复刻版预售：前置双扬声器+内置FM
诺基亚5310复刻版有黑红、白红两款配色，聚碳酸酯材质，机身前后皆采用双曲面设计，配合弧形键盘，握感舒适，采用2.4英寸QVGA屏幕，前置双扬声器，内置FM广播。此外，该机还支持音乐播放快捷键，支持扩展卡。
5310复刻版机身右侧提供了音乐快捷键，支持暂停/播放、切换到上/下一首，方便各种环境下使用，单手轻松操作。
该机还限量附赠32GB存储扩展卡，内置100收典藏经典歌曲。
该机还配备前置双扬声器，声音响度达到105方。内置FM无线调频收音机，内置天线，无需插入耳机，手机随时变身口袋收音机。
该机还搭载后置30万像素相机，配备LED闪光灯。内置1200mAh容量电池，手机通话时长23.7小时，可待机一周。
目前，诺基亚5310已经在诺基亚京东旗舰店开启预售，399元，4.21正式开售。【7417791】
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