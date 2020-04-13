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    iQOO Neo 3 5G官宣：强悍芯生 生而为赢

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣

    中关村在线消息：iQoo手机官方微博刚刚正式宣布了新机iQoo Neo3 5G，并放出了首张宣传图。

    全新iQOO Neo 3 5G正式官宣：强悍芯生，生而为赢

    从图上来看，我们只能隐约看到一个手机的轮廓，在配文方面则写道：“强悍芯生，生而为赢”看来此次主打的卖点就在核心芯片上。

    不过这一次官宣并没有放出太多消息，甚至连发布日期都没有公布，之后可能会有进一步的消息放出。

    根据之前曝光的一张图片，iQoo在《动森》里建了一座岛，岛上DIY了大量iQOO Neo3的元素，包括手机的背面照，而更重要的是一块写着“4.23 Coming”的黑板牌子。由此判断iQoo Neo3 5G的发布会应该就是在4月23日。

    根据之前的信息，iQOO Neo3配备一块6.6英寸FHD+LCD打孔屏，支持120Hz刷新率，且支持60Hz/90Hz/120Hz随意调节。

    核心配置上，iQOO Neo3搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备6GB+128GB存储组合，运行基于Android 10的Funtouch OS 10系统。

    此外，还有爆料称iQOO Neo3背部搭载了4800万像素四摄组合。

    （7417609）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iQOO Neo 3 5G官宣：强悍芯生 生而为赢http://news.zol.com.cn/741/7417609.html

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