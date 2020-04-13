早报：苹果PC出货狂降21% 三星Fold2零件试产

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

近期Facebook高管个人安保支出出炉，扎克伯格不出所料的高。

小扎去年安保支出达2340万美元 桑德伯格超400万





近日Facebook财务文件显示，他们去年在首席执行官马克-扎克伯格的个人安保和航空旅行上的支出为2340万美元，这比2018年他在个人安保和航空旅行上的支出增加了340万美元。同时，首席运营官谢丽尔-桑德伯格2019年的个人安保支出为437万美元，高于2018年的290万美元。

今年第一季度PC市场日子不太好过，苹果的出货最为明显。



全球Q1PC出货量降低 苹果狂降21%





市场研究机构Canalys发布的最新研究报告称，在2020年第一季度，供应商出货的个人电脑总数为5370万台，而去年第一季度为5830万台。其中，出货量最高的供应商排名保持稳定，联想仍以1280万台的出货量领先于PC市场，市场份额从23%上升到23.9%。在前五名中，苹果在第一季度受到的打击最大，其出货量下降了21%，从去年第一季度的400万台降为320万部。

Win10X距离上线似乎是并不遥远了，现在它也即将开始测试。

Win10X即将进行测试 首先用于单屏笔记本





据Windows latest报道，一名熟悉Windows 10X开发的消息人士称，Windows 10X变体也正在为单屏笔记本设备重新装配。Windows 10X原本应该是要在双屏硬件上首次亮相，它将针对所有现有的设备发布公开Beta测试。Windows 10X新版本可能会在微软Build 2020开发者大会上宣布。

LG的新机终于不用数字命名了，Velvet的真机图近期也泄露了。

LG Velvet真机渲染图流出 3D弧形屏幕





近日，LG新机LG Velvet系列流出了一批真机渲染图。这一系列的智能手机将于5月15日发布，搭载高通骁龙765G处理器，支持5G和Dual Screen配件。不过相对于配置规格来说，LG Velvet（天鹅绒）更看重设计方面的革新，这款新设备设计与LG以前的智能手机完全不同，其“雨滴”相机设计和“ 3D弧形设计”弯曲玻璃。

三星的Galaxy Fold 2出现了更多的消息，5月即将开始试产零件。

传三星将生产Galaxy Fold2零件 已开始试产





据Sammobile报道，韩国三星将在5月份开始批量生产其下一代可折叠智能手机的零部件。更准确地说是5月中旬。目前，三星已经完成了Galaxy Fold 2的试生产，最终确定了即将在8月推出的旗舰产品的设计。

近期一个有关新型冠状病毒的勒索软件出现，英美安全机构也发出了预警。

英美安全机构发布警告 黑客正利用勒索软件窃取信息





近日，英国和美国的安全机构发出警告，网络犯罪分子试图利用对于Covid-19（新冠病毒）疫情的担忧来安装勒索软件并窃取信息，通过电子邮件、短信和受感染的应用程序锁定用户。安全机构提及的威胁包括在声称疫情追踪程序的应用程序中植入勒索软件，以及带有世界卫生组织或带有单词Doctor等欺骗性发件人ID的钓鱼电子邮件。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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