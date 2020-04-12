马布里将开启电商直播首秀：个人旗舰店落户拼多多

中关村在线消息：今晚7点，“北京人”——马布里将开启直播电商首秀——到新电商平台拼多多上，与大家分享创造“马教练”篮球品牌背后的篮球故事。用户上拼多多App搜索“马教练”或“马布里”，均可抵达直播间参与互动。1小时直播中，马布里将回忆他22年的篮球生涯，讲述黑科技发光篮球背后的篮球故事。

据了解，就在前一天，“马教练运动户外旗舰店”正式入驻拼多多，这是马布里站内唯一官方店铺。店内的八款篮球，将以全网最低价，上线拼多多“百亿补贴”专区。直播当天，马布里将送出5个1元秒杀的签名发光篮球，以及10张签名照。

“运动、潮鞋是百亿补贴重点品类，很多消费者问我们有没有球星定制款。这次马布里官方授权店入驻拼多多，就是给手痒的球迷们送上一份大礼。春暖花开，我们希望大家都能在拼多多配齐一套运动装备。”拼多多“百亿补贴”负责人宗辉表示。

直播间推介6款定制篮球，马布里迈出“主播”第一步

本周日在拼多多的直播，将是球星马布里来到中国十年后的电商直播首秀。1977年出生于纽约布鲁克林，马布里最早成名于纽约街头篮球场，1996年以第四顺位与科比、艾弗森、纳什等球星一同进入NBA，随后辗转森林狼、尼克斯等球队。2010年马布里来到中国，先后效力山西和佛山队。最后加盟北京队，四年三次带领球队夺冠，创造“北京王朝”。

2018年马布里从CBA退役，他已经拿到中国绿卡，成为一名“北京人”。如今马布里是北京北控篮球队的主教练，这支球队在他的带领下已经成为CBA联赛进步最快的球队。他还参与设计篮球，其中最有名的是他亲自参与设计的发光篮球，已经成为社交媒体中的爆款。

▲4月12日晚7点，上拼多多搜“马布里”，即可围观马布里电商直播首秀

4月12日，他将为球迷直播推介6款篮球，包括发光球、实战球等多个款式。同时，他也会回忆自己在NBA的13个赛季，介绍自己眼中的科比、艾弗森。同时，他会推出NBA生涯纪念款篮球，这个7号球有5款颜色，代表他效力过的5个球队。

马布里是纽约街头篮球传奇。他十几岁时就在全美成名，是那个年代美国最好的后卫之一。作为街球传奇的经历成为了他创作发光篮球的灵感。打了二十多年篮球，作为一名NBA、CBA的顶级后卫马布里最清楚打球的人需要什么手感的篮球，他还推出三种颜色的实战球、专门用于投篮训练的手指球。

虽然是明星IP，但马布里篮球价格亲民，多在150元上下。除“百亿补贴”直接降价外，4月12日直播当天，用户还可以领取5~20元不等的优惠券。下单即送包括打气筒、手环、网兜等在内的“随球大礼包”，前100名付款用户可享受八五折优惠。

CBA第一外援自创品牌，“马教练”直播为何选中拼多多？

这并不是马布里第一次自创品牌。他还在NBA的时候，就创立了一个叫“Starbury”的品牌，主营产品是球鞋。德国电影《浪潮》中，一位学生指出了它的特色：一双篮球鞋只卖15美元，普通孩子也能买得起。有人问：价格便宜，因为中国制造吗？他回答说：不，因为广告费用低，耐克每年的广告费用过亿。

▲德国电影《浪潮》中，学生在课堂上讨论马布里设计的球鞋，因为广告费用低所以价格亲民

马布里出身贫苦，一直很接地气。马布里努力融入中国文化。他坐地铁、听相声、学中文，还出演了自己的音乐剧和电影。因为唯一的目标是“夺冠”，口头禅是“爱就是爱”，队友和球迷称他为“马政委”。

《体育画报》记者大卫·杨说，没有运动员像他这样密切接触球迷，这是他在中国获得救赎的重要原因。2012年，超过100万虎扑网友投票，支持为马布里在北京五棵松立铜像。现在上虎扑搜索，还能看到不少Starbury球鞋交易帖，一双价格百元上下。

来到中国后，设计和销售篮球，是马布里第二次电商尝试。国内各种短视频平台上，很早就有马布里的身影。直播电商火爆，他也想来试一试。马布里选择把拼多多作为首播阵地，也是因为他售卖的商品具有高性价比，和这一平台气质相符。

中国各大电商平台上，早就有马布里周边产品售卖，但大多数不是马布里本人授权。周日的直播中，他也会跟网友强调：店铺名称是“马教练”而非“马布里”。

拼多多无套路、注重性价比的特点，吸引了不少明星网红。此前，黄奕、张萌、朱一旦等也曾在拼多多直播带货。不过国际球星携原创品牌，直播卖篮球还是第一次。对马布里、篮球和赛事感兴趣的小伙伴，不妨4月12日上拼多多搜“马教练”，秒杀1元马布里签名篮球。

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