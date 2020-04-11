罗永浩抖音带货 60万斤湖北脐橙11秒售空

中关村在线消息：4月10日晚8点，罗永浩在抖音直播间一分钱义卖湖北脐橙，12.3万件湖北脐橙11秒售空。网友们刷屏为湖北加油，为秭归脐橙点赞。此外，罗永浩在本场直播中还推荐了良品铺子、活力28等湖北企业产品。

据了解，在抖音发起“援鄂复苏计划”后，罗永浩也加入该计划，用第一场抖音直播的360多万元打赏收入，买了60多万斤湖北秭归脐橙，以0.01元5斤包邮的“白菜价”义卖给全国网友，补贴湖北秭归的果农，为湖北农产品销售助力。

湖北省宜昌市秭归县是“中国脐橙之乡”，是伦晚脐橙的主产区，橙子均由果农们从长江边采摘，一江春水绿，两岸橙花香。公开资料显示，秭归脐橙稳居湖北省单品水果电商交易额第一，已成为湖北农村电商“第一果”。

宜昌市秭归县人民政府副县长宋翀表示：“秭归是伦晚脐橙的主产区，是春季唯一能吃到的鲜橙，瓜果同枝，经历三青三黄，口感清甜。大疫之年，秭归脐橙遇到销路困境，不少果农发出求助，希望能通过抖音直播带货的形式，打开销路。”

据了解，在4月8日武汉解封之际，抖音推出援鄂复苏计划，投入百亿流量、发起百场直播，和湖北一起打好经济发展的“第二仗”。网友在抖音APP内搜索“助力湖北”，即可在专题页面查看活动详情和参与方式。

在首场“市长带你看湖北”活动中，武汉市政府党组成员李强第一次走进抖音直播间，介绍武汉经济重启和复工复产情况，并推介良品铺子、蔡林记、周黑鸭等知名湖北企业产品。当天直播活动带货总销售额达1793万元，累计热销产品超过29.9万件，包括4.4万份蔡林记热干面，14.4万盒周黑鸭，2.7万袋件良品铺子零食，以及数千份扬子江糕点、新农牛肉、仟吉绿豆糕等。

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