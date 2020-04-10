中关村在线消息：北京时间4月10日消息，据界面新闻报道，近期一些知情人士向他们透露，吉利集团正在计划收购神州租车。浑水首次发布做空报告的时候，一位同是瑞幸和神州租车的关键人物就找到了吉利集团战略投资部，希望能够沟通出售神州租车。



传吉利计划收购神州租车 曹操出行开始摸底

一些知情人士表示，吉利集团旗下的曹操出行团队已经开始对神州租车的线下门店进行摸底调查。曹操出行的运营主体杭州优行网络科技有限公司已经开始在各地分公司增加注册资本，显然是在为后续收购进行准备。

近期瑞幸咖啡造假事件，让神州租车董事长陆正耀被推向了风口浪尖上。有国外媒体表示，瑞幸咖啡董事长陆正耀目前正在考虑辞去神州租车董事长一职，这样的计划是希望说服投资者相信该集团独立于瑞幸的一系列举措之一。

神州租车的投资者关系总监Emily Paau出面回应了这一传言，他表示辞去董事长的职务是陆正耀正在考虑的，不过具体最终的决定是什么，他们无法置评。神州租车首席执行官宋一凡也提到，瑞幸咖啡和神州租车公司没有股权或业务关系。

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