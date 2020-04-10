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    Apple Store关门损失惨重 在线销售难以弥补

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间4月10日消息，近日知名投资机构KeyBanc的分析师John Vinh发布了一份调研报告。报告中显示，他们估算3月份iPhone在美国本土销量与去年同期相比下降了56%，John Vinh认为主要原因是Apple Store直营店的关闭。

    Apple Store关门损失惨重 在线销售难以弥补
    Apple Store关门损失惨重 在线销售难以弥补

    目前，苹果已经宣布关闭了大中华区外的所有Apple Store，无限期关闭其零售店直接影响了苹果公司今年的营收。John Vinh还提到，在线销售很难弥补Apple Store 关闭的损失，而新款iPhone SE则很有可能拉动一些iPhone的需求。

    上周的时候，苹果公司对外宣布，全美国的Apple Store零售店将会继续停业，一直到今年的五月份。不过，目前苹果也没有承诺，五月份Apple Store零售店就会重新开放。

    苹果公司曾宣布于3月27日前关闭大中华区以外所有Apple Store零售店。在该截止日期前仍未提货的苹果用户，需要等到Apple Store重新开业才可以提货。

    苹果发言人向Business Insider透露，公司已经通过电话和电子邮件方式联系客户，在Store重新开业之前将不会提供提货服务。

    （本文图片来自互联网）

    （7416754）



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