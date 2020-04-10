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    知名设计师为PlayStation 5设计的最新概念图公布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，在上周荷兰科技著名媒体LetsGoDigital发出预告，表示将会在近期分享由意大利知名设计师Giuseppe Spinelli创作设计的PlayStation 5概念图和视频。

    知名设计师为PlayStation 5设计的最新渲染图亮相

    知名设计师为PlayStation 5设计的最新渲染图亮相

    知名设计师为PlayStation 5设计的最新渲染图亮相

    知名设计师为PlayStation 5设计的最新渲染图亮相

    知名设计师为PlayStation 5设计的最新渲染图亮相

    知名设计师为PlayStation 5设计的最新渲染图亮相
    知名设计师为PlayStation 5设计的最新概念图公布

    虽然相关的概念视频仍在制作过程中，但该媒体提前分享了数张高清渲染图。

    资深设计师Giuseppe Spinelli所制作的渲染图以逼真而享誉业内，他制作了黑白两种颜色。在他的设计中，索尼PlayStation 5显得非常圆润优雅，顶部有一个发光的蓝色边框。

    PlayStation的标志也被应用到了游戏机上，以及一系列的通风口。背面提供了多个连接端口，而正面则提供了磁盘驱动器的访问权限以及两个USB接口。

    DualSense控制器拥有和DualShock控制器一样熟悉的按钮布局，但手扳机的角度发生了变化，握把也进行了一些细微的更新，整体的外观和手感肯定是不一样的，也是有新意的。

    分享按钮让位给 "创造 "按钮，功能相同且更多。此外，触觉反馈和自适应触发器将为玩家提供额外的沉浸式游戏体验。【7416712】

    （文字图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：知名设计师为PlayStation 5设计的最新概念图公布http://news.zol.com.cn/741/7416712.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7416712.html report 865 中关村在线消息：据悉，在上周荷兰科技著名媒体LetsGoDigital发出预告，表示将会在近期分享由意大利知名设计师Giuseppe Spinelli创作设计的PlayStation 5概念图和视频。知名设计师为PlayStation 5设计的最新概念图公布虽然相关的概念视频仍在制作过程中，但该媒体提前分...
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