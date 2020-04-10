中关村在线消息：据悉，近日谷歌Pixel 4a中端智能机详细规格在网上泄露，受新冠病毒大流行的影响，谷歌已经取消了本年度的开发者大会（I/O 2020），但规划中的 Pixel 4a 系列智能机项目并未被砍，但一直未阻止泄露的发生。







谷歌Pixel 4a中端智能机详细规格网上泄露

谷歌 Pixel 4a 仍有望通过合适的配置与功能组合，以较高的性价比来吸引中端市场的消费者。

与 Pixel 3a 一样，Pixel 4a 延续了塑料的机身，屏幕大小从 5.6 英寸提升到了 5.81 英寸，分辨率为 2340×1080 。

机身左上角的打孔屏前摄为 84° @ 8MP，后摄则是配备了光学 / 电子防抖的 12.2MP 镜头，支持 4K @ 30fps / 1080p @ 120fps / 720p @ 240fps 视频录制。

Pixel 4a 选用了高通骁龙 730 芯片组，集成 Adreno 618 GPU，辅以 6GB RAM + 64 / 128GB ROM 。

电池容量 3080 mAh，支持通过 USB-C 端口实现 18W 快充。尽管具有定制的 Titian M 安全芯片，但缺少了增强拍摄体验的 Pixel Neural Core 功能。

Pixel 4a 提供了“纯黑”（Just Black）和较柔和的“有点蓝”（Barely Blue）两种选项。

Pixel 4a 预计为 399 美元（约 2810 RMB）起步，值得一提的是，该机还保留了 3.5mm 耳机插孔。【7416703】

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