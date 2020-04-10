中关村在线消息：近日据悉，LG 刚刚发布了 2020 NanoCell 4K / 8K 智能电视产品线的售价和上市日期，亮点是支持 HomeKit 和 AirPlay 2 。



LG NanoCell智能电视产品 支持HomeKit和AirPlay 2

消费电子展CES 2020上首次亮相的 NanoCell 系列智能电视，规格在 49 ~ 86 英寸之间。LG 称其采用了纳米级的杂志滤除技术，即便在广视角下，亦能产出自然、逼真的颜色。

对于苹果用户来说，对 AirPlay 2 和 HomeKit 智能家居平台的支持，也是 LG NanoCell 智能电视产品线的一大特色。

其中 AirPlay 2 允许用户将音视频从 iPhone / iPad / Mac 投射到电视，以及通过 HomePod 智能扬声器来投射音频。

借助 HomeKit，用户可以使用 Siri 语音助理、Remote 应用程序、以及 iPhone / iPad 上的 Home App 来控制电视。

你也可以将 HomeKit 音频设备包含在自动化场景中，比如道一声“晚安”来同时关闭电视、灯光和百叶窗，或者在“锻炼”时展示播放列表。

除了 HomeKit 和 AirPlay 2，基于 WebOS 的新电视还支持 Google Assistant 和 Amazon Alexa，单独的 Apple TV 应用、Disney+、Netflix、LG Channels、以及 Movies Anywhere 。

NanoCell 系列的旗舰型号，是 4K @ 86 英寸的 86NANO90UNA，当前售价为 3299 美元（约 23235 RMB）。

Nano81 系列之外，其它所有 2020 款 NanoCell 4K 电视均内置了 Alpha 7 Gen 3 智能处理器，Nano99 8K 机型则采用了 Alpha 9 Gen 3 AI 处理器。

除限于 HDR 10 和 HLG 格式支持，其余产品均支持杜比视效（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）。

LG 2020 8K NanoCell 智能电视还率先拿到了 CTA 8K Ultra HD 认证。

75 英寸的 75NANO85UNA 机型定于今年 9 月上市，其余大多数产品则会在 4 月下旬和 5 月推出。【7416697】

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