中关村在线消息：据悉，Facebook今日推出了一项名为“安静模式”Quiet Mode的新功能，允许用户在指定时间段内将应用的推送通知调整为静音，最大限度地减少分心。











Facebook新增“安静模式” 避免办公时分心

该公司表示在新冠疫情期间宣布这项措施，是为了帮助员工在家远程办公时可以适应新的作息规律。

Facebook称，用户可以根据需求设定开启和关闭“安静模式”的时间段，也可以让其在指定时间段内自动运行，基本上和手机端的“勿扰模式”类似。

例如，你是从早上9点到下午5点在家办公，你可以将 "安静模式 "设置为工作日期间自动运行，以减少你在办公时间内使用该应用。

如果你试图在安静模式期间启动Facebook，该应用将会向你发出提醒。安静模式的控件将在Facebook上的一个新栏目中找到，在这里你可以查看你在Facebook平台上花费的其他时间数据。

在这里，你将能够浏览图表，显示你每天在Facebook上花费的时间，白天和晚上使用时间的对比，以及每天打开Facebook应用的次数。【7416695】

（文字图片来自互联网）

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