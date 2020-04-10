中关村在线消息：北京时间4月10日消息，今天知名电动汽车企业法拉第未来官方发布了一份声明，声明中法拉第未来表示，有关他们将会转型服务商的传闻是不实的，B2B业务只是FF新增的业务板块，电动汽车FF91的量产还在进行之中。



法拉第未来回应转型服务商 FF91量产仍在推进

法拉第未来表示，近期他们开展了B2B的相关业务，并借此引来了国内外大量媒体的关注。这些B2B业务只是法拉第未来的新增板块，并没有放弃汽车生产的打算，FF 91的量产工作依然在按计划推进。

以下为法拉第未来发布的声明：

近日，Faraday Future（FF）宣布全面开展B2B业务，引来了国内外大量媒体的关注。事实上，B2B业务只是FF新增的业务板块，所谓FF放弃造车而“转型为平台服务商”系外界的误解，FF 91的量产工作依然在按计划推进。有关B2B业务相关细节和FF 91量产进程，特此声明如下：

1. 一直以来，FF基于I.A.I(互联网、自动驾驶和人工智能)理念为核心驱动力，自主开发了超豪华智能互联网车型-新物种FF 91，这款行业领先的产品是FF产品和技术领先性的集中体现，目前FF 91的量产准备工作正在积极推进中。

2. 智能行驶平台和第三互联网空间是FF完全拥有自主知识产权的两大技术体系。智能行驶平台所属的VPA（可变电驱动智能底盘）架构和续航、加速、电机功率、电池容量等电动动力总成性能指标一直处于全球领先地位；而第三互联网空间及其背后的I.A.I技术平台由智能平台、智能硬件、智能软件以及智能应用四大部分组成，并具备不断迭代和换代能力，能够不断保持行业领先。I.A.I系统结合面向用户的共享智能出行生态系统的构建能力是下一代汽车产业真正变革的最核心要素。

3. B2B业务是FF商业模式创新的重要组成部分，B2B业务和B2C业务的有机结合也让打造共享智能出行生态系统的公司愿景形成了开放的闭环。目前FF将为合伙伙伴提供全方位的I.A.I解决方案，共同推动汽车产业变革和进步。与此同时，提供电动汽车研发、超级计算平台、整车工程、工业设计、产品定制和制造资源等领域的全方位解决方案。

4. FF此前已经跟美国混合动力公司达成了战略合作伙伴关系，并为对方提供商用车辆的电动动力总成，充分体现了FF智能行驶平台技术的真正实力和领先性，目前FF正在跟多家潜在合作伙伴就B2B业务商谈合作机会。

5. FF 91量产和大规模放量的相关准备工作正在正常推进中，目前有关FF 91项目中国落地的谈判也在顺利推进，并已经取得了非常积极的进展。

6. 此外，FF创始人兼CPUO贾跃亭先生将于北京时间4月14日召开债权人云会议，如果一切顺利并得到绝大多数债权人的投票支持，进而顺利完成个人破产重组的话，将会对FF公司全面融资和FF 91尽快量产交付产生重大利好。

Faraday Future

2020年4月10日

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