早报：华为P40已没有谷歌的东西 苹果iOS14曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

索尼4亿美元战略入股哔哩哔哩 将在动画、游戏、音乐多领域合作





哔哩哔哩（以下简称“B站”）宣布获得索尼4亿美元的战略投资。同时，双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。根据协议，索尼将通过旗下一家全资子公司以约4亿美元的总对价认购B站新发行的17,310,696股 Z类普通股。购买价格为每股Z类普通股23.1071美元，相当于每份B站美国存托股份（ADS）23.1071美元。



此交易预计将在不久后完成，届时索尼将通过其子公司持有B站已发行股份总额的约4.98%。

对于此次合作，B站董事长兼首席执行官陈睿表示：“我们很高兴与全球娱乐和科技领域的领导企业索尼公司达成合作。此次战略合作将有助于我们为用户带来更优质的内容和更好的服务体验，特别是在动画与游戏领域。我们期待能与索尼在更广阔的领域共同携手，满足用户不断增长的文化和娱乐需求。”

余承东：华为P40已经没有谷歌的东西





余承东指出，如果不是因为美国的制裁，华为在去年就会成为全球第一大智能手机厂商。 “过去华为是做网络设备的，进入手机领域比较晚，真正开展to C方面业务也就是最近八九年的时间，这段时间让我们从一个在中国都排不上名的公司，成为全球第二大智能手机厂家。”



华为正在试图摆脱对美国企业的依赖。在系统和软件方面，今年华为围绕HMS动作频频。2月底的发布会上，华为在欧洲发布了HMS Core 4.0和更完善的应用商店AppGallery，并推出了首批搭载HMS服务的华为手机——荣耀V30 Pro和9X Pro。

余承东透露，华为P40在海外陆续铺货中，且P40手机里已经完全没有谷歌的东西，此前在海外推出搭载HMS的P40 Lite（国内的Nova 6 SE）卖得也很好。

百度：App某些频道已停更 或影响相关营销服务营收





百度方面表示，已暂停在公司App中某些新闻频道上的内容更新，除此之外，百度App将保持正常运行；预计暂停可能会影响相关营销服务方面的营收。



此前，4月7日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，针对百度App多个频道存在严重违规问题，严肃约谈百度公司负责人，要求立即停止违规行为。百度APP推荐频道、图片频道、视频频道、财经频道、科技频道自4月8日上午9时起暂停更新，清理违规内容，开展深入整改。

苹果iOS 14曝新特性：无需下载即可体验App部分功能





外媒9to5mac报道，苹果正在研究一种“预览”App的新方式，该功能让用户可通过扫描QR码的方式体验应用程序的部分功能。



外媒发现在iOS 14代码中苹果会使用一种内部称为“Clips”的新API，经分析后发现该API允许开发人员在用户尚未安装相应的App的情况下向用户提供交互式和动态内容。同时该API与QR Code阅读器直接相关，因此用户可通过扫描QR码的方式与App进行交互。





一加官方近日正式官宣新款一加8系列手机，同时一加科技CEO刘作虎今日晚间也放出了有关一加8系列手机的重量信息。早前官宣：一加8系列手机将于4月16日19:00在线上正式发布。



刘作虎表示，一加8系列手机全系做到了200g 以内，其中一加8仅重180g，厚8mm。同时刘作虎称此次一加8系列手机十分轻薄，单手可握持，手感一流。

谷歌Pixel 4a曝光：搭载原生安卓系统 售价不到3000元





谷歌即将于5月份发布全新终端机Pixel 4a。近日有外媒进一步曝光了Pixel 4a的完整规格参数，为长达数月的泄露盖棺定论。



规格上，Pixel 4a搭载了5.81英寸OLED材质挖孔屏，分辨率2340x1080，处理器为一颗骁龙730，6GB RAM，64/128GB ROM，3080mAh电池，支持18W快充，不支持无线充电。

拍照方面，Pixel 4a搭载了一颗前置800万像素单摄，后置1220万像素单摄，支持4K 30FPS视频。至于价格为399美元，约合人民币2800元，堪称是Android版“iPhone SE”，原生标杆中端机。

Yelp宣布裁员1000人：另有1100人将暂时下岗





美国商户点评网站Yelp周四宣布，因受新冠病毒大流行的影响，该公司将裁减1000名员工，另有约1100名员工将暂时下岗。



Yelp CEO杰里米·斯托普尔曼（Jeremy Stoppelman）在公司网站上向员工发出电子邮件称：“为了帮助Yelp度过这段极具不确定性的时期，我们不得不做出一些极其艰难的决定以降低运营成本。在公司成立以来的近16年时间里，我从未见过这种规模的、对公司业务影响如此之大的危机。”

美国律师事务所：对瑞幸咖啡、爱奇艺启动索赔调查





专注于保护投资者权益的美国律师事务所Labaton Sucharow LLP今天宣布，已经代表瑞幸咖啡、爱奇艺的股东，对两家公司分别展开证券索赔调查，因为二者涉嫌向投资者发布了具有重大误导性的商业信息。



Labaton Sucharow LLP还提醒两家公司的股东，如果已经遭受损失，并希望参与潜在的诉讼，可以与他们取得联系。不过，Labaton Sucharow LLP并未透露可能索赔的额度，需要调查后才能进一步确定。

不过有律师估计，瑞幸咖啡可能面临总计112亿美元赔偿，而其当前市值也才不过大约11亿美元。

法国反垄断机构：谷歌索引新闻必须向出版商支付费用





据国外媒体报道，法国反垄断监管机构“法国竞争管理局”（Autorite de la Concurrence）今日发布了一项裁决，要使用法国出版公司和新闻机构的新闻内容，谷歌必须要支付相应的费用。在法国竞争管理局做出这项裁决之前，代表法国新闻出版商的数家工会曾向监管机构提出抱怨，对谷歌任意免费使用其新闻内容的做法感到不满。



法国竞争管理局在一份声明中称：“谷歌的做法对新闻界造成了严重和直接的伤害，与此同时，出版商和新闻机构的经济状况又极容易遭到破坏。而法律的目的就是要改善这种情况，让出版商从记者制作的内容中获得报酬。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7416487）

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