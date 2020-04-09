中关村在线消息：北京时间4月9日消息，据韩国媒体《韩国先驱报》报道，三星电子已经开始准备今年下半年发布旗舰机Galaxy Note20的工作。从目前三星的计划来看，三星Galaxy Note 20还会如期发布，但很有可能采取线上发布会的形式。



三星Galaxy Note20不会延期 考虑线上发布

一些知情人士表示，鉴于新型冠状病毒还在肆虐之中，三星目前正在为即将推出的Galaxy Note 20做准备，没有出现推迟发布的情况，不过三星方面目前在考虑线上发布Galaxy Note 20，还不清楚是否会取消线下发布。

近日有一款疑似三星Galaxy Note20+机型的跑分信息现身GeekBench数据库。跑分信息显示，三星Galaxy Note20+将搭载高通865处理器，配备8GB内存规格，跑分成绩为单核985分，多核3220分。

三星Galaxy Note 20+整体依然延续Note系列一贯的风格，并跟进一些S20系列的新设计。其正面将采用一块居中打孔的曲面显示屏，屏幕曲率相较于S20系列更大一些，同时屏占比也有进一步升级，依然配有标志性的S-Pen手写笔。

相机方面，三星Galaxy Note 20+则基本延续了Galaxy S20系列的方案，配备了一块四摄模组，规格分别为1.08亿像素主摄+1200万像素超广角+4800万像素潜望式长焦+3D景深镜头，支持10倍光学变焦和最高100倍数字变焦。

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