爆料：三星Galaxy Note20不会延期 考虑线上发布

中关村在线消息：据外媒最新报道，三星内部目前已经开始为Galaxy Note 20机型的发布会做一些必要的准备。有消息人士透露，考虑到目前肺炎疫情的状况，该机可能会采用线上发布会的模式，但发布日期应该不会受到影响。



三星Galaxy Note 20可能会通过线上发布

此前的爆料显示，三星Galaxy Note 20系列将依然拥有两款机型，外观延续Note系列一贯的风格，并跟进一些S20系列的新设计。正面为居中打孔曲面屏，屏占比进一步升级，依然配有标志性的S-Pen手写笔。



三星Galaxy Note 20系列屏幕曲率更大

相机方面，三星Galaxy Note 20则基本延续了Galaxy S20系列的方案，配备了一块四摄模组，规格分别为1.08亿像素主摄+1200万像素超广角+4800万像素潜望式长焦+3D景深镜头，支持10倍光学变焦和最高100倍数字变焦。





网曝三星Galaxy Note20+跑分

配置方面，三星Galaxy Note20系列将搭载高通865处理器，支持SA/NSA双模5G网络，配备8GB内存规格，GeekBench跑分成绩为单核985分，多核3220分。【7415973】

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