中关村在线消息：北京时间4月9日消息，近期瑞幸咖啡造假事件，让神州租车董事长陆正耀被推向了风口浪尖上。有国外媒体表示，瑞幸咖啡董事长陆正耀目前正在考虑辞去神州租车董事长一职，这样的计划是希望说服投资者相信该集团独立于瑞幸的一系列举措之一。



造假事件发酵 传陆正耀考虑辞去神州租车董事长

神州租车的投资者关系总监Emily Paau出面回应了这一传言，他表示辞去董事长的职务是陆正耀正在考虑的，不过具体最终的决定是什么，他们无法置评。神州租车首席执行官宋一凡也提到，瑞幸咖啡和神州租车公司没有股权或业务关系。

本周二的时候，神州租车发布澄清公告，公司表示未持有瑞幸咖啡的任何股份。今日神州租车复牌大涨15.82%，报价2.27港元。神州租车港交所公告表示，于本公告日期，其并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券，且本集团并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易。已向联交所申请自二零二零年四月七日上午九时正起恢复股份买卖。

（本文图片来自互联网）

（7415902）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：造假事件发酵 传陆正耀考虑辞去神州租车董事长http://news.zol.com.cn/741/7415902.html