中关村在线消息：近日，据Piper Sandler 的一项新调查显示，苹果 iPhone 智能机在美国青少年群体中的拥有率再创新高，促使该公司目标股价被上调到了 300 美元。



据调研青少年iPhone拥有率再创新高 苹果股价上调

分析师 Harsh Kumar 在研究报告中概述了这项涉及 5200 名青少年的调查盘点，结果是 85% 的受访者都拥有 iPhone，较去年同期增加了 2 个百分点。

分析师补充道：iPhone 仍有一定的增长空间，因为 88% 的青少年受访者表示他们的下一款设备就是 iPhone 。

Android 设备以 8% 的预期购买量居于第二，较去年的调查报告下滑了 2 个百分点。

智能手表方面，25% 的青少年受访者表示其拥有 Apple Watch，但有 69% 的人并未拥有任何形式的这类可穿戴设备。

今年的调查还引入了 AirPods 真无线耳机，结果 52% 的青少年受访者表示已入，但有 18% 的人不打算在未来一年内购入。

分析师总结称：本已强劲的需求和购买意愿，表明苹果有能力在主力设备之外，推动硬件营收的进一步增长。

Piper Sandler 决定维持增持的评价，并将苹果目标股价从 260 美元提升至 300 美元，摩根大通 / 摩根士丹利的预期为 335 / 298 美元。【7415879】

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