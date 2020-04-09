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    苹果推送watchOS 6.2.1 修复FaceTime音频通话问题

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，苹果公司再次推出了 watchOS 6.2.1 更新，作为 watchOS 6 系列的第 7 次更新，其为现代款 Apple Watch 用户带来体验上的优化。

    苹果watchOS 6.2.1系统 修复FaceTime音频通话问题
    苹果watchOS 6.2.1系统 修复FaceTime音频通话问题

    更新方法是进入“常规 -> 软件更新”，保持设备间的有效通信距离，同时请将 Apple Watch 电量保持在 50% 以上

    苹果在发行说明中写道：watchOS 6.2.1 主要修复了 FaceTime 方面的 bug，可能导致运行 watchOS 6.2 的 Apple Watch 无法与运行 iOS 9.3.6 / OS X 10.11.6（El Capitan）和更低版本的设备开展 FaceTime 音频通话。

    苹果在昨日发布了面向 iOS 设备的 13.4.1 更新，以修复可能阻止与早期 iOS 设备开展 FaceTime 音视频通话的 bug 。

    随着苹果开发重心的调整，该公司有望在 6 月开放 watchOS 7 的预览，并于今年秋季正式发布。【7415876】

    （文字图片来自互联网）

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