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    谷歌母公司使用其Wing无人机在疫情行期间运送药品

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据外媒CNET报道，谷歌母公司Alphabet周三宣布，在新冠病毒大爆发期间，其正在使用其Wing无人机运送食物和药品。

    谷歌母公司使用其Wing无人机在疫情行期间运送药品
    谷歌母公司使用其Wing无人机在疫情行期间运送药品

    Alphabet子公司Wing表示，它看到使用该服务的客户数量 "急剧 "增加，在过去两周内完成了超过1000次送货服务，而目前全美范围内的人们正面临着封锁。

    Project Wing是谷歌在2014年首次推出的无人机送货服务，去年年底获得美国联邦航空管理局的认证。

    Wing表示，它正在看到美国的顾客从沃尔格林订购健康和保健品，包括药品、牙膏和卫生纸，以及面食、罐头、水果杯和婴儿食品等日用品。

    Wing公司发言人表示："我们正在努力支持那些无法开门的当地企业，让他们把产品直接送到顾客家里。"

    他指着弗吉尼亚州克里斯蒂安斯堡当地的一家面包店说，该店现在通过Wing在一个周末销售的糕点比平时在店内销售的多50%。【7415870】

    （文字图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7415870.html report 778 中关村在线消息：近日据外媒CNET报道，谷歌母公司Alphabet周三宣布，在新冠病毒大爆发期间，其正在使用其Wing无人机运送食物和药品。谷歌母公司使用其Wing无人机在疫情行期间运送药品Alphabet子公司Wing表示，它看到使用该服务的客户数量 "急剧 "增加，在过去...
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